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Регион
10 февраля, 12:29

Вяльбе отреагировала на участие лыжника Большунова в гонке в Италии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во время церемонии награждения. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во время церемонии награждения. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала возражать по поводу участия трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке в Италии, и даже обрадовалась за спортсмена.

«Основная цель Александра Большунова – подготовка к чемпионату страны. У него есть возможность участвовать в соревнованиях, и это очень хорошо», - заявила она в беседе со спортивной редакцией РИА «Новости».

Вяльбе подчеркнула, что другие российские лыжники не примут участия в этой гонке.

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Основные соревнования чемпионата России запланированы с 1 по 9 марта в Казани. В конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила, что российские спортсмены будут отстранены от международных соревнований до конца сезона 2024/25. Однако Большунов будет выступать на Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30 километров. Спортсмен уже отправился в Европу для трехнедельного тренировочного сбора.

Марина Фещенко
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