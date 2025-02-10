Вяльбе отреагировала на участие лыжника Большунова в гонке в Италии
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во время церемонии награждения. Фото © Егор Алеев/ТАСС
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала возражать по поводу участия трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке в Италии, и даже обрадовалась за спортсмена.
«Основная цель Александра Большунова – подготовка к чемпионату страны. У него есть возможность участвовать в соревнованиях, и это очень хорошо», - заявила она в беседе со спортивной редакцией РИА «Новости».
Вяльбе подчеркнула, что другие российские лыжники не примут участия в этой гонке.
Основные соревнования чемпионата России запланированы с 1 по 9 марта в Казани. В конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила, что российские спортсмены будут отстранены от международных соревнований до конца сезона 2024/25. Однако Большунов будет выступать на Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30 километров. Спортсмен уже отправился в Европу для трехнедельного тренировочного сбора.