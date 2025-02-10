Вяльбе отреагировала на участие лыжника Большунова в гонке в Италии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала возражать по поводу участия трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке в Италии, и даже обрадовалась за спортсмена.

«Основная цель Александра Большунова – подготовка к чемпионату страны. У него есть возможность участвовать в соревнованиях, и это очень хорошо», - заявила она в беседе со спортивной редакцией РИА «Новости».

Вяльбе подчеркнула, что другие российские лыжники не примут участия в этой гонке.