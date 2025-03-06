Большунов возмущён решением не наказывать Устюгова за «прокол палкой в мышце»
Большунов: Устюгова нужно было отстранить от гонки за удар «палкой по мышце»
Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал в эфире «Матч ТВ», что смог выиграть сегодняшнюю гонку в рамках чемпионата России, так как «никто палками в спину не бил». Так спортсмен намекнул на недавний конфликт с Сергеем Устюговым прямо на лыжной трассе, что якобы не позволило Большунову прийти к финишу первым.
«Сегодня получилось выиграть, сегодня никто не бил палкой меня по мышце, было легче побеждать. На прошлом спринте удар был, рассечение, есть прокол в мышце. Но как бы там ни было, мне было проще сегодня. Никто палками в спину не бил», — пояснил Большунов, комментируя гонку на 10 километров свободным стилем.
Он добавил, что до сих пор возмущён тем, как был разрешён его конфликт с Устюговым. Большунов считает несправедливым, что жёлтую карточку получил он, а не его соперник, который якобы первым ударил палкой. Спортсмен уверен, что Устюгов заслужил дисквалификацию, а не устное предупреждение, и по международным правилам так бы и было.
Напомним, в ходе полуфинала на чемпионате России между спортсменами произошёл небольшой физический контакт, после чего Устюгов замахнулся палкой на Большунова. Затем Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, тогда как Большунов занял третье место, не выйдя в финал. Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание за устроенную ссору на лыжной трассе.