Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 20:20

Глава ФЛГР Вяльбе пообещала наказание для Большунова и Устюгова за стычку на ЧР

Глава ФЛГР Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Глава ФЛГР Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Конфликт олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова в ходе спринта на чемпионате России в Казани будет иметь последствия. Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание.

«И Большунов, и Устюгов будут наказаны жюри. Оба получат разные меры взыскания»,цитирует слова Вяльбе газета «Советский спорт».

Точные меры наказания для лыжников Вяльбе пока не раскрыла.

Большунов назвал проблемой доминирование норвежцев в лыжном спорте
Большунов назвал проблемой доминирование норвежцев в лыжном спорте

В ходе полуфинала между спортсменами произошёл небольшой физический контакт, после чего Устюгов замахнулся палкой на Большунова. Затем Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, тогда как Большунов занял третье место, не выйдя в финал.

Ранее Елена Вяльбе отметила, что российские лыжники смогут участвовать в Олимпиаде 2026 года только если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) возобновит действующие квоты для российских спортсменов. На данный момент участие отечественных лыжников остаётся в подвешенном состоянии.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Елена Вяльбе
  • Александр Большунов
  • Сергей Устюгов
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar