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26 февраля, 22:22

Большунов назвал проблемой доминирование норвежцев в лыжном спорте

Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках, поделился с норвежским изданием VG, как отсутствие российских спортсменов влияет на международные турниры и на самих лыжников.

«Трудно сохранять высокий уровень, когда не можешь состязаться с лучшими. Без такой конкуренции мотивация падает, и ты не всегда стараешься изо всех сил. Однако встречаясь с сильнейшими, ты обретёшь стимул к победе. Конечно, это нелегко, но посмотрим, как всё сложится», — отметил Большунов.

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Александр уверен, что на чемпионате мира, стартовавшем 26 февраля, норвежцы заберут большинство медалей.

«Когда одна страна забирает всё, это становится проблемой. Конкуренция необходима для развития спорта как среди спортсменов, так и для болельщиков. Интерес к соревнованиям возрастает с конкуренцией, а без неё он снижается», — добавил Большунов.

Напомним, с 2022 года российские лыжники, в том числе Большунов, не участвуют в турнирах Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Ранее Life.ru рассказывал, как Александр Большунов одержал впечатляющую победу на гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Он финишировал первым в масс-старте классическим стилем, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 18 минут и 56 секунд.

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ТАСС / Елагин Сергей

Лия Мурадьян
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