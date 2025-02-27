Большунов назвал проблемой доминирование норвежцев в лыжном спорте

Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках, поделился с норвежским изданием VG, как отсутствие российских спортсменов влияет на международные турниры и на самих лыжников.

«Трудно сохранять высокий уровень, когда не можешь состязаться с лучшими. Без такой конкуренции мотивация падает, и ты не всегда стараешься изо всех сил. Однако встречаясь с сильнейшими, ты обретёшь стимул к победе. Конечно, это нелегко, но посмотрим, как всё сложится», — отметил Большунов.

Александр уверен, что на чемпионате мира, стартовавшем 26 февраля, норвежцы заберут большинство медалей.

«Когда одна страна забирает всё, это становится проблемой. Конкуренция необходима для развития спорта как среди спортсменов, так и для болельщиков. Интерес к соревнованиям возрастает с конкуренцией, а без неё он снижается», — добавил Большунов.

Напомним, с 2022 года российские лыжники, в том числе Большунов, не участвуют в турнирах Международной федерации лыжного спорта (FIS).