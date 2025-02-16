Организаторы гонки в Италии не смогли пригласить Большунова из-за санкций

Организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf не смогли пригласить российского спортсмена Александра Большунова на соревнования. Это связано с санкциями, введёнными Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Life.ru сообщал, что Большунов с блеском завершил гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Он первым пересёк финишную черту в масс-старте классическим стилем на дистанции 30 километров, показав время 1 час 18 минут 56 секунд. Наш спортсмен опередил ближайшего соперника Лоренцо Бузина на 14,4 секунды. Остальные призовые места также заняли итальянцы.