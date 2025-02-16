Организаторы гонки в Италии не смогли пригласить Большунова из-за санкций
Александр Большунов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / san_sanych_bolshunov
Организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf не смогли пригласить российского спортсмена Александра Большунова на соревнования. Это связано с санкциями, введёнными Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Для нас большая честь принять на нашей гонке трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Однако в соответствии с действующими правилами FIS, мы не имеем права допустить его до участия. Нам очень жаль, что из-за сложившихся условий такая звезда не может присоединиться к нам», — заявили организаторы ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что Большунов с блеском завершил гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Он первым пересёк финишную черту в масс-старте классическим стилем на дистанции 30 километров, показав время 1 час 18 минут 56 секунд. Наш спортсмен опередил ближайшего соперника Лоренцо Бузина на 14,4 секунды. Остальные призовые места также заняли итальянцы.