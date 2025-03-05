«С бардаком пора покончить»: Губерниев хочет выгнать Вяльбе и возглавить Федерацию лыжных гонок

Комментатор Дмитрий Губерниев был настолько раздосадован уровнем организации чемпионата России в Казани, что всерьёз задумал самолично возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), сместив с поста нынешнюю главу Елену Вяльбе. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьёз задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России», — сообщил ведущий.

Губерниев пообещал, что организация лыжных соревнований при нём поднимется до небывалого уровня, а порядок будет во всём. Он также заявил, что ему потребуется всего три дня, что сделать лыжи «стерильными, блестящими и профессиональными».