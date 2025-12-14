Пыль, плесень, смола: Врач перечислила опасности новогоднего декора и способы их устранения

Новогодние праздники дарят особую атмосферу уюта, тепла и радости. Украшая дом ёлкой — живой или искусственной — мы создаём пространство, наполненное светом и сказкой. При этом забота о здоровье близких помогает сделать эту атмосферу по-настоящему безопасной и комфортной для всех, особенно для детей и людей с чувствительным здоровьем. Врач-профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала Life.ru, как сделать новогодние украшения в доме безопасными для здоровья.

По словам эксперта, живая ёлка радует свежим хвойным ароматом, но стоит учитывать, что её ветви могут содержать пыльцу, смолы или микроскопические частицы, которые иногда вызывают реакцию у аллергиков. Чтобы насладиться запахом леса без риска, достаточно перед установкой тщательно промыть или вытряхнуть дерево на улице и размещать его подальше от зон отдыха и детских.

Специалист отметила, что искусственные ёлки — практичное и многоразовое решение. Чтобы они служили долго и безопасно, рекомендуется хранить их в герметичной упаковке и перед использованием аккуратно протереть влажной тканью, удаляя пыль и возможные микрочастицы плесени. Новые ёлки могут иметь лёгкий химический запах, который быстро выветривается при проветривании — достаточно дать им «подышать» на балконе или в прихожей перед установкой в комнате.

Праздничные украшения — гирлянды, мишура, блёстки и декоративный снег — могут быть не только красивыми, но и абсолютно безопасными для здоровья. Выбирая гипоаллергенные материалы и натуральные ароматы, а также регулярно проветривая помещение, легко избежать раздражения глаз, кожи или дыхательных путей. Перед оформлением помещения, украшения, которые хранились с прошлого года, рекомендуется протереть от пыли. Особенно это важно в домах, где есть маленькие дети или люди с бронхиальной астмой или аллергией. Светлана Бурнацкая Врач-профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Относительно гирлянд врач рекомендовала выбирать модели с мягким, тёплым светом без резких вспышек, особенно для детской комнаты, и выключать их на ночь, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.

«Даже запах живой ёлки или следы природной жизни на её ветвях можно превратить в безопасный элемент праздника: достаточно внимательно осмотреть дерево перед покупкой и слегка обработать его (например, лёгким опрыскиванием чистой водой или специальным средством для хвойных)», — заключила собеседница Life.ru.

В этом году одно из трендовых украшений новогодней ёлки — любимые россиянами баранки, бублики, пряники. Главный практический недостаток этого решения — риск ускоренной порчи продуктов в условиях тепла. Под воздействием комнатного тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть: чрезмерно высыхать, отсыревать или плесневеть. Это не только портит их внешний вид, но и может привлекать мелких насекомых, например плодовых мушек».