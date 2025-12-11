Мушки, плесень и никакого праздника: В Роскачестве объяснили, чем опасны трендовые ёлки с бубликами

В этом году одно из трендовых украшений новогодней ёлки — любимые россиянами баранки, бублики, пряники. Однако насколько такой декор безопасен, Life.ru рассказали в пресс-службе «Роскачества».

«Главный практический недостаток этого решения — риск ускоренной порчи продуктов в условиях тепла. Под воздействием комнатного тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть: чрезмерно высыхать, отсыревать или плесневеть. Это не только портит их внешний вид, но и может привлекать мелких насекомых, например плодовых мушек», — предупредили в «Роскачестве».

Если вы всё же твёрдо решили поставить дома «бубличную ель», пусть это будет искусственное дерево, рекомендуют эксперты. Дело в том, что живая ёлка выделяет влагу и смолу, создавая среду, в которой выпечка быстро отсыревает и портится. Кроме того, натуральное дерево может содержать микроорганизмы и привлекать насекомых, что повышает риск быстрой порчи продуктов и их загрязнения.

Рекомендованный срок, в течение которого съедобные украшения могут находиться на новогодней ёлке, составляет не более одного-двух дней. На практике украшения часто остаются на ёлке дольше. Если съедобный декор провисит неделю или более, его качество неизбежно ухудшится: выпечка зачерствеет, а внешний вид станет неаппетитным. В тёплой или влажной комнате также повышается риск отсыревания и развития плесени.

Поэтому для долгосрочного украшения в течение всех праздников «Роскачество» рекомендует делать выбор в пользу максимально сухих и стабильных вариантов, например тщательно высушенных пряников или конфет в герметичной фабричной упаковке.