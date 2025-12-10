Игрушки-«антигрыз»: Чем нарядить новогоднюю ёлку, если дома живут хвостики

Эксперты «Роскачества» представили рекомендации по выбору новогодних украшений для семей, в которых есть домашние животные. Специалисты в беседе с Life.ru подчеркнули, что в этой ситуации безопасность является абсолютным приоритетом, отодвигая на второй план даже эстетическую привлекательность.

Первое и главное правило, которое должны соблюдать хозяева питомцев, — это прочность и целостность материалов. Категорически не рекомендуются хрупкие украшения из тонкого стекла, которые при падении образуют опасные осколки. Вместо них следует выбирать небьющиеся аналоги из плотного пластика, дерева, текстиля, прочного картона или специального толстого стекла. Особенно важно проверять надёжность креплений — петелек и подвесов, которые должны выдерживать случайные удары или лёгкие прикосновения.

Отдельное внимание уделяется нетоксичности всех компонентов игрушки — от основы до декоративного покрытия. Поскольку питомцы, особенно молодые, могут пробовать украшения «на зуб» и попадание мелких частиц в организм четвероного друга совершенно недопустимо. Вместе с тем специалисты рекомендуют избегать украшений с сильным химическим запахом, это может отпугивать или раздражать чувствительное обоняние животного.

«Также стоит минимизировать использование украшений с сыпучими наполнителями (например, некоторые декоративные шары с искусственным снегом внутри) или с легко отклеивающимся декором (пайетки, стразы, мишура, дождик), которые животное может проглотить, что приводит к кишечной непроходимости», — советуют эксперты.

Кроме того, лучше отказаться от использования слишком мелких предметов, которые можно проглотить. Ограничение относится и к игрушкам с длинными подвесами и верёвками, поскольку в них легко запутаться. Более того, следует воздержаться от декорирования нижней части ёлки блестящей мишурой и дождиком. Данные предметы представляют особенную привлекательность для питомцев, но при попытке проглотить могут нанести серьёзный вред. Владельцы должны внимательно наблюдать за домашним животным и убирать элементы, которые тот предпочитает использовать в своих играх.

Ранее Life.ru представил 7 полезных советов, которые помогут отучить кота атаковать новогодние ёлки. Один из представленных лайфхаков — это размещение дерева в недоступном для пушистого друга месте. Например, установить в углу комнаты или там, где кот не сможет дотянуться до ёлки.