13 декабря, 22:39

В Волгоградской области прогремели взрывы, работают расчёты ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Волгоградской области, предположительно, сработали расчёты противовоздушной обороны. SHOT сообщает о взрывах на территории региона.

Как рассказали очевидцы, серия взрывов на окраине Урюпинска привела к масштабному возгоранию. Этому предшествовали сообщения мониторинговых каналов о риске применения БПЛА в области. Официальной информации пока не было

Расчёты ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России за три часа
Расчёты ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России за три часа

Ранее около 10 взрывов прогремело в небе над Смоленском. В южной части города было слышно от 7 до 10 мощных хлопков, от которых срабатывали автомобильные сигнализации, а в небе наблюдались яркие вспышки. В одном из районов города виден пожар. По предварительной информации, средства ПВО ведут огонь по украинским беспилотным летательным аппаратам. Официальных данных о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

