13 декабря, 20:45

Расчёты ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России за три часа

Обложка © GigaChat

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«13 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями. Пять дронов перехватили над Орловской областью, три — над Тульской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Калужской и Липецкой областями.

Ранее в Севастополе российские военные отбили атаку ВСУ, сбив две воздушные цели над акваторией моря в районе мысов Херсонес и Фиолент. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Спасательная служба города подтвердила, что гражданские объекты не пострадали, работа служб обеспечения безопасности продолжается.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
