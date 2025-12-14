Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 23:26

Подачу электроэнергии приостановили в 13 округах Херсонской области

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В 13 муниципальных округах Херсонской области приостановили подачу электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба «Херсонэнерго».

В компании уточнили, что без света остались Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, Генический, Чаплынский, Каланчакский, Каховский, Новокаховский, Ивановский, Новотроицкий, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа.

Приостановка связана с выполнением аварийно-восстановительных работ.

Атаки БПЛА и непогода оставили 3,4 тысячи жителей Запорожской области без света
Атаки БПЛА и непогода оставили 3,4 тысячи жителей Запорожской области без света

Ранее более 20 населённых пунктов в Дагестане лишились электричества из-за сильного ветра. Сейчас там также идут аварийно-восстановительные работы. Без света остались населённые пункты в Сергокалинском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Кизлярском, Новолакском и Буйнакском районах. Причиной отключений стал сильный порывистый ветер. Он вызвал обрывы и замыкания на линиях электропередачи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar