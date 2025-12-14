Подачу электроэнергии приостановили в 13 округах Херсонской области

В компании уточнили, что без света остались Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, Генический, Чаплынский, Каланчакский, Каховский, Новокаховский, Ивановский, Новотроицкий, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа.

Ранее более 20 населённых пунктов в Дагестане лишились электричества из-за сильного ветра. Сейчас там также идут аварийно-восстановительные работы. Без света остались населённые пункты в Сергокалинском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Кизлярском, Новолакском и Буйнакском районах. Причиной отключений стал сильный порывистый ветер. Он вызвал обрывы и замыкания на линиях электропередачи.