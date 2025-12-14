На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар

На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее около 10 взрывов прогремело в небе над Смоленском. В южной части города было слышно от 7 до 10 мощных хлопков, от которых срабатывали автомобильные сигнализации, а в небе наблюдались яркие вспышки. В одном из районов города виден пожар. По предварительной информации, средства ПВО ведут огонь по украинским беспилотным летательным аппаратам. Официальных данных о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент нет.