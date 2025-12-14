Пушков назвал заявление Мерца о Pax Americana признанием геополитического сдвига

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о завершении для Европы эпохи Pax Americana («американского мира») серьёзным признанием масштабного геополитического сдвига. В своём Telegram-канале сенатор отметил, что изменения назревали давно, а «первым звонком» стало первое избрание Дональда Трампа президентом США.

По мнению сенатора, республиканец уже тогда открыто давал понять, что не намерен поддерживать Европу, полагающуюся на американскую безопасность, демонстрируя это отношение лидерам. Пушков добавил, что хотя Джо Байден на Мюнхенской конференции пытался успокоить европейскую элиту обещаниями возвращения к прежним отношениям, теперь у власти вновь находится Трамп.

«В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры «Pax Americana» для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это ещё не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», — заключил сенатор.

Напомним, канцлер Мерц, комментируя изменение внешнеполитического курса США, заявил о необходимости для Германии самостоятельно отстаивать свои интересы, поскольку десятилетия «американского мира» для страны в значительной степени завершились. Он добавил, что Европейскому союзу следует готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США.