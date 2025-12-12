Пушков предрёк конец Евросоюзу при выходе Италии, Венгрии, Австрии и Польши

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться «вывода» из состава Евросоюза Италии, Венгрии, Австрии и Польши. Сенатор заявил, что реализация таких планов будет означать конец ЕС.

Пушков отметил, что эти намерения, наряду с идеей создания узкой группы ведущих мировых держав без европейских стран — Core 5, свидетельствуют об углублении раскола между США и ключевыми столицами Европы. Он также напомнил о недавнем интервью главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она призывала Трампа не вмешиваться в дела Европы, расценив это как паническую реакцию Брюсселя, который считает американского лидера врагом.

«Её паника понятна: вывод 4-х стран из ЕС означал бы конец Евросоюза. Но Трамп вряд ли прислушается к её предупреждениям», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее Пушков заявил, что британцы скоро потеряют страну из-за мигрантов. Он отметил, что «обратная колонизация» Британии происходит без оружия и армий, но «не менее, если не более эффективно».