Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Евросоюза

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, комментируя новую стратегию национальной безопасности США, заявила, что ни президент Дональд Трамп, ни кто-либо другой не должен вмешиваться в демократические процессы в Европе. Она подчеркнула, что решать, кто будет лидером страны, должен народ, и этот суверенитет избирателей необходимо защищать.

Фон дер Лейен отметила, что отношения между США и Европой изменились, и региону следует сосредоточиться на собственных проблемах. Она напомнила, что ЕС продвигает инициативу «Щит демократии», направленную на борьбу с иностранным вмешательством в выборы.

В новой американской стратегии, представленной 5 декабря, говорится, что Европа стоит на пороге «уничтожения цивилизации» в ближайшие 20 лет, а также критикуются меры ЕС против ультраправых партий.

Ранее эксперт по международным отношениям заявил, что новая стратегия нацбезопасности США стала прямой угрозой для Евросоюза. По его словам, документ озвучивает тезис, что Европа свернула не туда и должна сама отвечать за свою безопасность.