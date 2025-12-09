Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 14:39

В новой стратегии США объявили себя главным врагом Евросоюза, считает политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Отказ США от дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом играет на руку России. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, в новой американской стратегии национальной безопасности врагом номер один для Вашингтона назван сам Евросоюз и его институты. В эфире радио Sputnik эксперт предположил, что США намерены помогать создавать внутри ЕС «очаги сопротивления» с целью развала объединения, одновременно стремясь восстановить стратегическое сотрудничество с Россией.

«Пока всё развивается в выгодном для нас русле», — заключил Клинцевич.

Эксперт объяснил, как новая стратегия Трампа изменит мир и почему это выгодно России
Эксперт объяснил, как новая стратегия Трампа изменит мир и почему это выгодно России

Ранее и эксперт по международным отношениям заявил, что новая стратегия нацбезопасности США стала прямой угрозой для Евросоюза. По его словам, документ озвучивает тезис, что Европа свернула не туда и должна сама отвечать за свою безопасность. Он также отметил, что глобалистские элиты, контролирующие Брюссель, увидели в этой стратегии прямую угрозу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar