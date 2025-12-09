Отказ США от дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом играет на руку России. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, в новой американской стратегии национальной безопасности врагом номер один для Вашингтона назван сам Евросоюз и его институты. В эфире радио Sputnik эксперт предположил, что США намерены помогать создавать внутри ЕС «очаги сопротивления» с целью развала объединения, одновременно стремясь восстановить стратегическое сотрудничество с Россией.

«Пока всё развивается в выгодном для нас русле», — заключил Клинцевич.

Ранее и эксперт по международным отношениям заявил, что новая стратегия нацбезопасности США стала прямой угрозой для Евросоюза. По его словам, документ озвучивает тезис, что Европа свернула не туда и должна сама отвечать за свою безопасность. Он также отметил, что глобалистские элиты, контролирующие Брюссель, увидели в этой стратегии прямую угрозу.