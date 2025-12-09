Новая стратегия администрации Трампа угрожает Европе, считает эксперт

Новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа стала прямой угрозой для Евросоюза. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Евгений Семибратов.

По его словам, документ, по сути, озвучивает то, о чём давно говорят в России: Европа свернула не туда, и теперь ей придётся самой отвечать за свою безопасность.

«Глобалистские элиты, которые ныне контролируют Брюссель, увидели в этом документе прямую угрозу», — пояснил Семибратов в разговоре с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что суть стратегии проста — США не отказываются от Европы, но указывают, что ЕС должен сам договариваться с Россией о мирном урегулировании на Украине. Эксперт отметил, что документ носит декларативный характер и задаёт общие принципы для американской администрации, но именно эти принципы и стали тревожным сигналом для Брюсселя.

Новая стратегия национальной безопасности США вызвала переполох в европейских столицах. В частности, документ предполагает, что страны ЕС и Британия возьмут больше ответственности за собственную оборону, что может непосредственно повлиять и на украинский конфликт.