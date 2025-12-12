Путин в Индии
12 декабря, 02:12

Пушков заявил, что британцы скоро потеряют страну из-за мигрантов

Обложка © Telegram / Алексей Пушков

Британцы уже утратили контроль над своей столицей из-за миграции, и вскоре могут потерять всю страну. Такое мнение выразил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Под доблестным руководством Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну», — подчеркнул он.

Пушков отметил, что «обратная колонизация» Британии происходит без оружия и армий, но «не менее, если не более эффективно».

Ранее Пушков заявлял, что за последние 25 лет около 400 тысяч жителей Европы пострадали от преступлений, совершённых мигрантами. Среди жертв — женщины, мужчины и дети. Речь идёт о различных преступлениях, включая случаи насилия. По мнению сенатора, европейские власти игнорируют риски и продолжают завозить мигрантов массово.

