За последние 25 лет около 400 тысяч жителей Европы стали жертвами преступлений, совершённых мигрантами. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, сославшись на данные издания Daily Romania.

Среди пострадавших есть женщины, мужчины и дети, при этом речь идёт о преступлениях разного характера, включая насилие. По словам Пушкова, европейские власти продолжают политику массового завоза мигрантов, несмотря на последствия для безопасности населения.

«Европейский либеральный клан продолжает войну против собственного населения, завозя в режиме нон-стоп всё больше выходцев из других континентов в страны Западной и Северной Европы», — говорится в сообщении.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил Евросоюзу и Великобритании направить средства не на вооружение Украины, а на безопасную репатриацию нелегальных мигрантов.