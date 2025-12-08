Свыше 400 тысяч европейцев пострадали от рук мигрантов за последние 25 лет
За последние 25 лет около 400 тысяч жителей Европы стали жертвами преступлений, совершённых мигрантами. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, сославшись на данные издания Daily Romania.
Среди пострадавших есть женщины, мужчины и дети, при этом речь идёт о преступлениях разного характера, включая насилие. По словам Пушкова, европейские власти продолжают политику массового завоза мигрантов, несмотря на последствия для безопасности населения.
«Европейский либеральный клан продолжает войну против собственного населения, завозя в режиме нон-стоп всё больше выходцев из других континентов в страны Западной и Северной Европы», — говорится в сообщении.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил Евросоюзу и Великобритании направить средства не на вооружение Украины, а на безопасную репатриацию нелегальных мигрантов.
