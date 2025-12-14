Путин в Индии
14 декабря, 00:52

Обнаружена неожиданная причина раннего старения сердца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cast Of Thousands

Учёные выяснили, что нелеченое апноэ сна (нарушение дыхания, проявляющееся кратковременными остановками во время сна) ускоряет старение сердца и сосудов, повышая риск ранней смерти. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Миссури и Университета Маршалла в работе, опубликованной в журнале npj Aging.

Для эксперимента учёные использовали мышей, у которых искусственно вызывали состояние, похожее на человеческое апноэ сна: периодическое падение уровня кислорода в крови во время отдыха. Эта модель имитирует главный симптом болезни — повторяющиеся остановки дыхания, ведущие к кратковременному кислородному голоданию.

Наблюдения показали, что длительная прерывистая гипоксия значительно повышала смертность среди подопытных по сравнению с контрольной группой. У мышей развивались явные признаки ускоренного старения сердечно-сосудистой системы: повышение давления, ухудшение функций сердца, снижение эластичности сосудов, нарушение коронарного кровотока и изменения электрической активности миокарда.

По словам профессора Мохаммада Бадрана, апноэ сна — это не просто плохой отдых. Постоянный стресс от нехватки кислорода перестраивает сердечно-сосудистую систему, заставляя её стареть быстрее и повышая риск смерти.

Руководитель исследования Дэвид Гозал подчеркнул, что хотя связь апноэ сна с болезнями сердца известна, их эксперимент впервые позволил изучить этот процесс на протяжении всей жизни в чистом виде, исключив другие факторы. Это даёт однозначный вывод: нелеченое апноэ сна — не просто нарушение отдыха, а прогрессирующее заболевание с угрозой для жизни.

Ранее невролог объяснил, как храп подсказывает нам о проблемах со здоровьем. Храп является проявлением нарушения дыхания — апноэ во сне, которое характеризуется остановками дыхания. Если такие остановки частые и продолжительные, это можно определить по уровню сатурации, который при тяжёлом апноэ может падать до 20–30%, тогда как нормой считается 95%. Мозг во время этих остановок испытывает гипоксию, что мешает полноценному сну, и человек просыпается утром с чувством неудовлетворённости и сонливостью в течение дня.

