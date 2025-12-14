Путин в Индии
14 декабря, 02:44

Дмитриев считает, что Трамп своей политикой спасает западную цивилизацию

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по внешнему экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что американский лидер Дональд Трамп спасает западную цивилизацию. Так Дмитриев отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конце эпохи Pax Americana («американского мира»).

«Грустный Мерц делает нападки на США. <…> Команда автопера (экс-президента США Байдена. — Прим. Life.ru) безжалостно продвигала свои интересы: устанавливала послушные европейские элиты, продвигала крайне либеральную, промиграционную политику. Трамп спасает западную цивилизацию», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Мерц заявил о завершении для Европы эпохи Pax Americana («американского мира»). Он подчеркнул, что поскольку США теперь жёстко отстаивают свои интересы, Европе также необходимо защищать собственные. По его мнению, Европейскому союзу следует готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с Соединёнными Штатами.

