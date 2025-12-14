Расчёты ПВО уничтожили украинские беспилотники в небе Ленинградской области
Обложка © Telegram / Минобороны России
В воздушном пространстве Ленинградской области средствами противовоздушной обороны уничтожены беспилотные летательные аппараты. Угроза воздушного нападения ликвидирована. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В небе Ленинградской области силами ПВО уничтожены БПЛА. Отбой воздушной опасности», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительной информации, пострадавших нет.
