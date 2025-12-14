Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 03:18

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

На подлёте к Москве силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Расчёты ПВО уничтожили украинские беспилотники в небе Ленинградской области
Расчёты ПВО уничтожили украинские беспилотники в небе Ленинградской области

Ранее в небе над Смоленском прогремели взрывы. В южной части города было слышно от 7 до 10 мощных хлопков, от которых срабатывали автомобильные сигнализации, а в небе наблюдались яркие вспышки. В одном из районов города был виден пожар. Официальных данных о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar