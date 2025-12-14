Профессор Миршаймер: ВСУ не имеют ни единого шанса остановить продвижение России

Украина исчерпала даже гипотетические варианты победы над Россией. С таким мнением на YouTube-канале Daniel Davis выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Ситуация на поле боя безнадёжна, и, кроме того, существует огромная проблема со снабжением украинцев деньгами и оружием. Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет в принципе», — сказал он.

В связи с этим эксперт назвал попытки Украины и ЕС к сопротивлению абсурдными. На данный момент наиболее реалистичный вариант — согласиться на условия России. Он подчеркнул, что европейская и украинская верхушка непременно пошли бы на этот шаг, если бы «были достаточно умны».