Выборы президента Украины станут концом политической карьеры Владимира Зеленского. Он не имеет никаких шансов на победу, поскольку его рейтинг сейчас едва дотягивает до 20%. Об этом написал обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз.

По его оценке, ни один кандидат не набирает более 20% голосов, а Зеленский лишь ненамного опережает Залужного. К тому же проведение выборов потребует освобождения прессы от военной цензуры, что, вероятно, спровоцирует волну обвинений в коррупции и «откроет ящик Пандоры» для критики в адрес действующей власти.

«В настоящее время ни один из кандидатов не набирает более 20% голосов. Зеленский лишь немного опережает бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, у которого 19,75%. Поэтому второй тур выборов практически неизбежен», – отметил Метьюз.

Колумнист подчеркнул, что организация выборов в условиях конфликта будет крайне сложной. Проблемами он называет хаос в избирательных списках, миллионы беженцев за рубежом, отсутствие переписи с 2001 года и неясный статус граждан, выехавших в Россию. Также остаются открытыми вопросы о голосовании военнослужащих, механизме наблюдения и самой возможности проведения голосования, если боевые действия продолжатся.