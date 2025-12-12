Ушаков объяснил, почему Зеленский согласился провести выборы президента Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Владимир Зеленский может считать, что выборы президента Украины — это способ добиться временного прекращения огня. Об этом в разговоре с журналистами заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
«Не исключено, что он [Зеленский] будет рассматривать это [выборы] как возможность добиться временного прекращения огня», — отметил Ушаков в комментарии RT.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично призвал провести президентские выборы на Украине. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов» и назвал возможные сроки, а также поручил разработать соответствующее законодательство для голосования в условиях военного положения. На эти заявления последовала официальная реакция со стороны Кремля.
