Ушаков объяснил, почему Зеленский согласился провести выборы президента Украины

Владимир Зеленский может считать, что выборы президента Украины — это способ добиться временного прекращения огня. Об этом в разговоре с журналистами заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Не исключено, что он [Зеленский] будет рассматривать это [выборы] как возможность добиться временного прекращения огня», — отметил Ушаков в комментарии RT.