Заявление Владимира Зеленского о готовности провести президентские выборы на Украине является лишь пропагандистским ходом и не ведёт к прекращению боевых действий, уверена член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова. По её словам, в условиях военного положения, неподконтрольности значительных территорий и нахождения миллионов граждан за рубежом, обеспечить свободное и честное голосование в течение 30 дней технически невозможно.

Даже если выборы состоятся, их легитимность будет под большим вопросом. Процедуры пройдут в ограниченном формате только в западных и центральных областях с низкой явкой, а избирательные участки в подвалах и бомбоубежищах снизят прозрачность. Отдельную проблему, по её словам, создаст голосование украинских беженцев в ЕС, которое, как показал молдавский опыт, может искусственно спасти непопулярного кандидата.

Кроме Зеленского, вероятно, будет заявлен только экс-главком ВСУ Валерий Залужный и несколько «спойлеров», что говорит об отсутствии реальной конкуренции. Кроме того, из-за продолжающихся боевых действий будут серьёзно ограничены миссии международных наблюдателей, что повышает риск одобрения процедуры с очевидными нарушениями.

«При этом именно согласие западных институтов с результатами сфальсифицированных выборов может стать одной из гарантий со стороны США. Помимо этого, сюда же могут войти личные выгоды для Владимира Зеленского и его ближайшего круга», — отметила политолог в интервью РИА «ФедералПресс».