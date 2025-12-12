Путин в Индии
12 декабря, 04:23

Украинские политики готовятся к выборам и начали формировать команды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

На Украине политики начали готовиться к предстоящим президентским выборам — уже складываются избирательные команды. Об этом рассказала жительница Одессы.

«Насколько сейчас засуетились все «порошенки», женщины с косами. Вот они готовятся. Админресурс готовится к выборам. Даже уже [депутат Верховной рады Алексей] Гончаренко* активизировался, то есть внутренняя оппозиция», — передаёт её слова РИА «Новости».

По её словам, прежней оппозиции больше нет — её представители уехали с территории Украины. Однако среди проукраинских националистов тоже есть те, кто сейчас готовится к выборам и выступает в оппозиционной роли.

В Киеве обозначили условия, при которых состоятся выборы президента на Украине

Ранее первый зампред Верховной рады Александр Корниенко заявил, что парламент ищет законный способ провести выборы в условиях военного положения. Он подчеркнул: для этого западные партнёры Киева должны обеспечить безопасность избирательного процесса. Реализация возможна только при тесной работе с парламентом, правительством и гражданами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

