В Киеве обозначили условиях, при которых состоятся выборы президента на Украине

Шмыгаль выразил готовность Украины к выборам, если будут найдены «безопасный и очень удобный подход и условия» для их проведения. Он акцентировал важность обеспечения безопасности на передовой, возможности голосования для всех защитников страны и привлечения иностранных наблюдателей для контроля за процессом.

«Если есть идеи, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем нашим защитникам в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на передовую, чтобы они смогли проконтролировать и составить отчёты о том, как проходят выборы на передовой, если мы найдём безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы, безусловно, мы готовы... Зеленский об этом говорил... Мы можем это сделать, безусловно, в любое время, когда будем готовы», — заявил он.