11 декабря, 07:55

Не только Зеленский: Названы потенциальные кандидаты на пост президента Украины

Политолог Журавлёв: Премьер-министр Свириденко может стать президентом Украины

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Потенциальными кандидатами на пост президента Украины могут стать не только Владимир Зеленский, но и премьер-министр Юлия Свириденко, а также экс-главком ВСУ Валерий Залужный, полагает политолог Дмитрий Журавлёв. Он напомнил, что исторически на Украине президенты редко удерживаются более одного срока, но не исключил повторного выдвижения Зеленского.

Однако, по мнению эксперта, наибольшие перспективы у Свириденко, которая ассоциируется с интересами США. Залужный, представляющий британское влияние, также остаётся заметной фигурой, однако его жёсткая военная риторика может оказаться менее популярной в текущих условиях.

«Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперёд воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он также не исключил участия главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*. При этом ни один из потенциальных кандидатов пока не проявляет явных признаков начала активной предвыборной кампании, а крайне сжатые сроки играют на руку Зеленскому, потому что другие кандидаты могут не успеть провести агитацию.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине. В Кремле уже отреагировали на заявления Зеленского по выборам на Украине.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

