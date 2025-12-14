Путин в Индии
14 декабря, 05:52

Суд признал совместно нажитыми квартиры участников аферы с имуществом Баталова

Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина. Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Столичный суд признал две квартиры артистки Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина совместно нажитым имуществом для погашения долга перед семьёй актёра Алексея Баталова. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат его вдовы и дочери Сергей Лукин.

«До момента определения долей мы не можем реализовывать объекты и гасить их долг, поэтому пришлось идти с иском в суд, признавать имущество общим и признавать их доли равными», — пояснил Лукин.

По словам адвоката, по приговору по делу о мошенничестве Дрожжина должна выплатить Марии Баталовой и Гитане Леонтенко 15 миллионов рублей, а Цивин — 14 миллионов. При этом в собственности у артистки числилась лишь одна комната, тогда как у юриста было оформлено две квартиры.

Лукин отметил, что до обращения в суд приставы могли реализовать недвижимость Цивина и закрыть его часть долга, однако взыскать средства с Дрожжиной не представлялось возможным из-за отсутствия у неё ликвидного имущества. После признания квартир совместно нажитыми у Дрожжиной появилась доля в каждом объекте, что позволяет судебным приставам продать недвижимость и направить вырученные средства на погашение долгов обоих супругов.

Обобравшая семью Баталова артистка Дрожжина обжаловала свой приговор
Обобравшая семью Баталова артистка Дрожжина обжаловала свой приговор

Ранее сообщалось, что следствие назвало Михаила Цивина и Наталию Дрожжину ключевыми фигурантами дела о мошенничестве, жертвами которого стала семья народного артиста СССР Алексея Баталова. Потерпевшими были признаны вдова актёра Гитана Леонтенко и его дочь Мария, являющаяся инвалидом. Позднее Замоскворецкий районный суд Москвы признал Наталию Дрожжину виновной в хищении имущества семьи Баталова и приговорил её к четырём годам лишения свободы условно.

Милена Скрипальщикова
