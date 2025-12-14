Суд признал совместно нажитыми квартиры участников аферы с имуществом Баталова

Столичный суд признал две квартиры артистки Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина совместно нажитым имуществом для погашения долга перед семьёй актёра Алексея Баталова. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат его вдовы и дочери Сергей Лукин.

«До момента определения долей мы не можем реализовывать объекты и гасить их долг, поэтому пришлось идти с иском в суд, признавать имущество общим и признавать их доли равными», — пояснил Лукин.

По словам адвоката, по приговору по делу о мошенничестве Дрожжина должна выплатить Марии Баталовой и Гитане Леонтенко 15 миллионов рублей, а Цивин — 14 миллионов. При этом в собственности у артистки числилась лишь одна комната, тогда как у юриста было оформлено две квартиры.

Лукин отметил, что до обращения в суд приставы могли реализовать недвижимость Цивина и закрыть его часть долга, однако взыскать средства с Дрожжиной не представлялось возможным из-за отсутствия у неё ликвидного имущества. После признания квартир совместно нажитыми у Дрожжиной появилась доля в каждом объекте, что позволяет судебным приставам продать недвижимость и направить вырученные средства на погашение долгов обоих супругов.