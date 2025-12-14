Ксения Бородина может лишиться двух товарных знаков

Двух товарных знаков может лишиться телеведущая Ксения Бородина в июне 2026 года, если не продлит договор об исключительном праве. Об этом стало известно из данных электронной базы Роспатента.

Согласно имеющейся информации, товарный знак «Ксения Бородина» был зарегистрирован в июне 2017 года, а его англоязычный вариант, Ksenia Borodina, – в феврале 2018 года. Оба знака будут действительны до июня 2026 года. Под ними телеведущая может реализовать косметическую продукцию и одежду, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что товарный знак «Рождественские встречи», принадлежащий Алле Пугачёвой, может перестать быть её интеллектуальной собственностью в октябре 2026 года. Если певица не продлит регистрацию, права на легендарный бренд новогоднего шоу смогут перейти к другим лицам.