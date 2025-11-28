Пугачёва может потерять товарный знак «Рождественские встречи»

Певица Алла Пугачёва может лишиться исключительных прав на товарный знак «Рождественские встречи» в октябре 2026 года. Об этом стало известно из данных Роспатента, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Если певица не продлит регистрацию, легендарный бренд новогоднего шоу перестанет быть её интеллектуальной собственностью. Товарный знак «Рождественские встречи» был впервые зарегистрирован в 1998 году и неоднократно продлевался. Последняя регистрация действует до 10 октября 2026 года, после чего права на использование названия могут перейти другим лицам.

Под этим брендом могут проводиться музыкальные шоу, концерты и телепрограммы с участием эстрадных артистов. Первая «Рождественская встреча» была записана в 1988 году и с тех пор стала частью российского новогоднего эфира.

Ранее стало известно, что пирс Аллы Пугачёвой, расположенный на берегу Истры в Солнечногорском районе, признан незаконным. Проверка Росводресурса выявила, что строение было возведено без необходимых разрешений и находится в водоохранной зоне.