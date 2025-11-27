Пирс Пугачёвой признали незаконным: Участок Примадонны на Истре могут изъять и выставить на аукцион

Аллу Пугачёву обяжут демонтировать пирс, который она оборудовала у своего поместья на берегу Истры в Солнечногорске. Проверка Росводресурса установила, что строение возведено незаконно, а сама певица использует прибрежную территорию без необходимых разрешений.

Как сообщает Mash, проверка началась после обращения предпринимателя Рыськова. Специалисты Росводресурса выехали на место и выяснили:

– пирс стоит на территории реки Истры, в водоохранной зоне;

– участок относится к землям особо охраняемых территорий, где разрешена только рекреационная деятельность;

– разрешительных документов на строительство причала у Пугачёвой нет.

Материалы проверки уже переданы в Генеральную прокуратуру. Ведомство должно оценить законность документов на владение участком площадью 25,5 соток и решить вопрос о лишении Пугачёвой права собственности.

Если Генпрокуратура поддержит требование, участок будет изъят и выставлен на публичный аукцион. Принять участие смогут все желающие, кроме несовершеннолетних. Торги, по данным Mash, стартуют позже — после завершения всех юридических процедур.

Справка: Что известно о недвижимости Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва долгие годы владела значительным объёмом элитной недвижимости как в России, так и за рубежом. Наиболее известный объект — её подмосковное поместье в деревне Грязь, расположенное в Истринском районе. Дом площадью более 1000 кв. м, построенный в начале 2010-х, стал одним из самых обсуждаемых особняков страны благодаря дорогостоящей отделке и полной автономности инфраструктуры.

Участки вокруг резиденции относятся к привлекательной и строго регулируемой зоне берегов Истринского водохранилища — одной из самых ценных природных территорий Подмосковья. Любое строительство в прибрежной полосе требует особых разрешений, и здесь чаще всего возникают конфликты между владельцами коттеджей и природоохранными ведомствами.

До отъезда семьи Пугачёвой за рубеж в 2022 году поместье активно использовалось, а рядом с ним, по данным СМИ, находились дополнительные хозяйственные здания и благоустроенная прибрежная территория. В последние годы певицу неоднократно упоминали в контексте вопросов о законности улучшений на участке — в частности, вырубки зелёных насаждений и благоустройства береговой линии.