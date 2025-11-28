Пугачёва рискует потерять «Аллу Борисовну»

Певица Алла Пугачёва может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента, сообщает РИА «Новости».

Согласно документам, товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован ещё в 1997 году. С тех пор артистка неоднократно продлевала срок его действия. Последнее продление было оформлено в 2016 году и действует до 25 апреля 2026 года. Под этим товарным знаком в России разрешено производить и продавать широкий спектр товаров, включая одежду, головные уборы, игрушки, напитки (в том числе алкогольные), табачные изделия и другую продукцию. Также возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг.

Ранее стало известно, что пирс Аллы Пугачёвой, расположенный на берегу Истры в Солнечногорском районе, признан незаконным. Проверка Росводресурса выявила, что строение было возведено без необходимых разрешений и находится в водоохранной зоне. Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру. В случае положительного решения участок может быть выставлен на публичный аукцион.