Пугачёва потеряла действующий в России товарный знак «Рецитал»

Согласно данным из электронной базы Роспатента, певица Алла Пугачёва утратила исключительные права на товарный знак «Рецитал» на территории России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Рецитал» — музыкальный коллектив, в сотрудничестве с которым Примадонна выпустила свой альбом «Как тревожен этот путь». Согласно документам, товарный знак «Рецитал» был подан на регистрацию в Роспатент в 2015 году. Решение о его регистрации было принято в 2017 году, а срок действия истёк в октябре 2025 года.

Тем временем, стало известно, что Алла Пугачёва рассматривает для переезда не Болгарию, как сообщалось ранее, а Швейцарию. Музыкальный критик сомневается, что артистке будет комфортно в этой стране. Прежде всего — из-за дороговизны жизни: многие местные жители ездят за продуктами в соседние государства, чтобы экономить, и для 76-летней певицы такие поездки могут стать серьёзной сложностью. Кроме того, в Швейцарии крайне неспешный сервис: мебель могут доставлять месяцами. Если Примадонне придётся обустраиваться заново, процесс может оказаться долгим и утомительным.