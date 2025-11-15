Россия и США
15 ноября, 11:45

Музыкальный критик Соседов предрёк Пугачёвой большие трудности из-за нового переезда

Певица Алла Пугачёва, по данным музыкального критика Сергея Соседова, рассматривает для переезда не Болгарию, как сообщалось ранее, а Швейцарию. Об этом он рассказал в беседе с Mk.ru.

Музыкальный критик сомневается, что артистке будет комфортно в этой стране. Прежде всего — из-за дороговизны жизни: многие местные жители ездят за продуктами в соседние государства, чтобы экономить, и для 76-летней Пугачёвой такие поездки могут стать серьёзной сложностью.

Кроме того, в Швейцарии крайне неспешный сервис: мебель могут доставлять месяцами. Если певице придётся обустраиваться заново, процесс может оказаться долгим и утомительным. Также он отметил возможные трудности в общении: ведь там её будут узнавать реже, чем на Кипре.

«В Лимасоле Пугачёва идёт по улице — люди здороваются, фотографируются, подходят поговорить. Недавно она даже отвечала на вопросы ребят из соцсетей», — напомнил Соседов.

Ранее во время прогулки по Лимасолу Алла Пугачёва обратилась к молодому поколению с советом не оглядываться на чужие мнения и рекомендации. По её словам, самостоятельность в принятии решений помогает каждому выстроить собственный путь и не стать заложником чужих ожиданий.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Мария Любицкая
