Стало известно, почему внук Пугачёвой решил вернуться из США в Россию

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой и сын Кристины Орбакайте, завершает свою американскую эпопею и возвращается в Москву. О возвращении 33-летнего артиста сообщил его отец Владимир Пресняков.

«Я думаю, он хочет играть в театре. Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе. Говорю ему, что было круто, а он жалуется на хейт. Я думаю, что, когда приедет, его ждёт эта карьера. Поверьте, он приедет», — сказал он.

За океаном музыкальная карьера Преснякова-младшего не взлетела — его альтернативный рок не заинтересовал американскую публику, и ему пришлось перейти на каверы песен российских исполнителей. Это вызвало конфликты с авторами, хотя Никита утверждает, что урегулировал все вопросы. Параллельно он пробовал себя как продюсер и режиссёр клипов, но стабильного дохода эти занятия не принесли.

Возвращение артиста совпало с болезненным разводом с Алёной Красновой. Инсайдеры NEWS.ru связывают распад брака с финансовыми проблемами пары — ранее запросы Никиты якобы покрывала знаменитая семья, но теперь у Пугачёвой сложности с деньгами, у Орбакайте мало концертов в Европе, а Пресняков-старший занят содержанием новой семьи.

В Московском Губернском театре, где Никита успешно играл в спектакле «Безымянная звезда», сообщили, что не планируют возобновлять сотрудничество. Однако театральные критики видят в нём потенциал, особенно в мюзиклах. Музыкальные продюсеры советуют сменить амплуа — в России успешнее продаётся поп-музыка и хип-хоп, а не альтернативный рок.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшая супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова активно осваивает жизнь после развода, шокировав подписчиков откровенными фотографиями в социальных сетях. На новых снимках дочь бизнесмена Бориса Краснова предстала в вызывающем наряде, демонстрируя полную трансформацию стиля после расставания со знаменитым внуком Пугачёвой.