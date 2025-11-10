Владимир Пресняков поднял свой гонорар за корпоративы сразу на ₽4,5 млн

Российский певец Владимир Пресняков устроил ценовой прорыв: его гонорар за частные выступления взлетел до астрономических высот. По данным SHOT, стоимость одного корпоратива увеличилась сразу на 4,5 миллиона рублей, что эквивалентно трехкратному росту. Если ещё год назад заказчики могли заполучить артиста за скромные 1,5 миллиона, то теперь Пресняков запрашивает солидные 6 миллионов рублей (включая все отчисления).

К маэстро присоединяется внушительный ансамбль из 19 человек, что автоматически влечёт за собой логистические и бытовые расходы. Помимо трансфера и гримёрок, в райдере обязательных атрибутов значатся две бутылки коньяка Thomas Hine (Rare Fine VSOP) и бутылка белого сухого вина стоимостью от 2000 рублей. Особое внимание уделено мелочам: крем для рук строго определенной марки и требование использовать исключительно металлические столовые приборы. Коллектив также не останется в стороне — им положено шесть бутылок вина (по три красного и белого) ценой не менее 1000 рублей за единицу.

В фокусе внимания и старший сын Никита Пресняков. Артист завершает свой американский контракт и, по словам отца, готовится к релокации карьеры обратно в Россию.