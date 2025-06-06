Терраса у залива и живые цветы: Празднование годовщины Подольской и Преснякова вышло в круглую сумму

Владимир Пресняков и Наталья Подольская потратили на празднование 20-летия годовщины свадьбы более 7 млн рублей. Вечеринка собрала около 130 гостей, среди которых были такие звёзды, как Григорий Лепс, Лариса Долина, Игорь Крутой и Дмитрий Песков. Александр Ревва исполнил свои хиты, а за музыкальное сопровождение отвечал Дмитрий Маликов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Они отметили круглую дату в элитном Soho Country Club на Новой Риге. Аренда открытой террасы на берегу залива обошлась паре около двух миллионов рублей, что включает депозит на гостей. Кроме того, на оформлении праздника не сэкономили: использовались живые цветы, а меню состояло из блюд европейской, авторской и паназиатской кухни. Интересно, что организаторы не стали арендовать отель для гостей — после вечеринки все разъехались по домам.