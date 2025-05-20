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20 мая, 13:19

«Бросать ничего не придётся»: Наталья Подольская захотела стать многодетной матерью

Певица Наталья Подольская заявила, что хочет родить третьего ребёнка

Певица Наталья Подольская с семьей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская с семьей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская, которая является женой Владимира Преснякова, захотела стать матерью в третий раз. Об этом артистка сообщила в беседе с Леди Mail. По её словам, она не боится лишиться работы или хорошей физической формы из-за беременности.

«Я мечтаю о третьем ребёнке. На самом деле мне и бросать ничего не надо и не придётся — я уже дважды через это проходила. Мне же не нужно с 10.00 до 19.00 сидеть в офисе, у меня свободный график, я могу выбирать: поехать на гастроли или пока повременить, взять вечернюю съёмку или перенести её на утро», — подчеркнула Подольская.

Певица дополнила, что замечательно себя чувствовала в обе беременности. Артистка много работала практически до самих родов. По её словам, нет никакой проблемы в том, что появится ещё один малыш. Подольская и Пресняков в июне отметят важную дату — 20-летие семейной жизни. По словам артистки, её муж — идеальный мужчина. Певица добавила, что ощутила родство с Пресняковым сразу в начале знакомства. Пара воспитывает двух детей — Артемия и Ивана.

Экс-супруга Никиты Ефремова Яна Гладких объявила о своей третьей беременности
Экс-супруга Никиты Ефремова Яна Гладких объявила о своей третьей беременности

А ранее Life.ru писал, что певица Татьяна Буланова допустила рождение ребёнка с помощью суррогатной матери. Исполнительница долго колебалась, стоит ли ей становиться матерью в третий раз. Артистка взвесила все «за» и «против».

Дарья Нарыкова
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