«Бросать ничего не придётся»: Наталья Подольская захотела стать многодетной матерью

Певица Наталья Подольская, которая является женой Владимира Преснякова, захотела стать матерью в третий раз. Об этом артистка сообщила в беседе с Леди Mail. По её словам, она не боится лишиться работы или хорошей физической формы из-за беременности.

«Я мечтаю о третьем ребёнке. На самом деле мне и бросать ничего не надо и не придётся — я уже дважды через это проходила. Мне же не нужно с 10.00 до 19.00 сидеть в офисе, у меня свободный график, я могу выбирать: поехать на гастроли или пока повременить, взять вечернюю съёмку или перенести её на утро», — подчеркнула Подольская.

Певица дополнила, что замечательно себя чувствовала в обе беременности. Артистка много работала практически до самих родов. По её словам, нет никакой проблемы в том, что появится ещё один малыш. Подольская и Пресняков в июне отметят важную дату — 20-летие семейной жизни. По словам артистки, её муж — идеальный мужчина. Певица добавила, что ощутила родство с Пресняковым сразу в начале знакомства. Пара воспитывает двух детей — Артемия и Ивана.