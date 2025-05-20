Экс-супруга Никиты Ефремова Яна Гладких объявила о своей третьей беременности
Яна Гладких. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yanagladkih
Яна Гладких, бывшая супруга актёра Никиты Ефремова, сообщила о своей третьей беременности. В личном блоге актриса опубликовала пост, посвящённый гендер-пати. Будущие родители вместе с гостями узнали пол ребёнка.
В подписи к фотографии Гладких отметила, что у неё и Ивана Ширшова родится дочь. У пары уже есть двое сыновей — Лев и Степан. В настоящее время семья проживают в Лос-Анджелесе.
Этот месяц богат на пополнения у знаменитостей. В начале мая Валентина Иванова, избранница Тимати, подтвердила свою беременность, опубликовав видео с округлившимся животом. Для девушки это будет первый ребёнок, а для рэпера — третий. Позже о своей беременности сообщила певица Рианна, рассекретив своё положение на Met Gala. Кроме того, в СМИ появлялись слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце, однако она опровергла эту информацию, продемонстрировав подтянутую фигуру в спортзале.