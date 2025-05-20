Экс-супруга Никиты Ефремова Яна Гладких объявила о своей третьей беременности

Яна Гладких, бывшая супруга актёра Никиты Ефремова, сообщила о своей третьей беременности. В личном блоге актриса опубликовала пост, посвящённый гендер-пати. Будущие родители вместе с гостями узнали пол ребёнка.

В подписи к фотографии Гладких отметила, что у неё и Ивана Ширшова родится дочь. У пары уже есть двое сыновей — Лев и Степан. В настоящее время семья проживают в Лос-Анджелесе.