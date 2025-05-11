Финалистка «Пацанок» Наташа Резкая сообщила о беременности

Анастасия Наточий, более известная в Сети как Наташа Резкая — финалистка шоу «Пацанки» и «Пацанки рулят», — объявила о беременности. В трогательном видео в соцсетях она раскрыла, что находится на достаточно позднем сроке, и поделилась радостной новостью с подписчиками.

Девушка призналась, что долго не выходила на связь из-за тяжёлого токсикоза и эмоциональной подготовки к материнству. Для того чтобы сохранить личный момент в тишине, она на время ушла из медийного поля, но теперь готова начать новый этап жизни.

Анастасия также рассказала, что узнала о беременности неожиданно — во время консультации у пластического хирурга, когда собиралась делать операцию по увеличению груди. Именно врач первым заподозрил, что она может быть в положении, и его догадка подтвердилась.