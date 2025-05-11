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11 мая, 19:11

Финалистка «Пацанок» Наташа Резкая сообщила о беременности

Анастасия Наточий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/rezkaya.baby

Анастасия Наточий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/rezkaya.baby

Анастасия Наточий, более известная в Сети как Наташа Резкая — финалистка шоу «Пацанки» и «Пацанки рулят», — объявила о беременности. В трогательном видео в соцсетях она раскрыла, что находится на достаточно позднем сроке, и поделилась радостной новостью с подписчиками.

Девушка призналась, что долго не выходила на связь из-за тяжёлого токсикоза и эмоциональной подготовки к материнству. Для того чтобы сохранить личный момент в тишине, она на время ушла из медийного поля, но теперь готова начать новый этап жизни.

Анастасия также рассказала, что узнала о беременности неожиданно — во время консультации у пластического хирурга, когда собиралась делать операцию по увеличению груди. Именно врач первым заподозрил, что она может быть в положении, и его догадка подтвердилась.

«Я знаю, многие догадывались, спасибо кто просто ждал, когда я расскажу, ведь мне хотелось подольше побыть в этом состоянии, хоть оно было далеко нелёгким. Я пропала из социальных сетей из-за жуткого токсикоза, но о нём позже. Скрывать было сложно, пару раз я палилась с животиком. Я работала с психологом, подготавливалась морально, теперь я готова к новой главе! Я стану мамой. Малыш, мы с папой очень ждём тебя!» — заверила Анастасия.

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Ранее появились слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце. Артистка в социальных сетях поделилась новым видео, где даже просторный наряд не скрывает округлившийся живот. Пётр Дранга, её возлюбленный, активно делится в социальных сетях милыми фотографиями с их совместного отдыха в Крыму с дочерью Агаты, Мией. Именно на крымском побережье он сделал предложение своей возлюбленной под живописным закатом, и она ответила ему согласием.

Анастасия Никонорова
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