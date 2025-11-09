«Пацаны должны хулиганить»: Пресняков рассказал о поведении 10-летнего сына Артёма

Сыновья Владимира Преснякова и Натальи Подольской гиперактивны, из-за чего на их поведение регулярно поступают жалобы. Об этом певец сообщил в беседе с Пятым каналом во время юбилейного шоу «Русского Радио».

Пресняков рассказал о поведении 10-летнего сына Артёма. Видео © 5-tv.ru

«Жалуются чуть ли не через неделю… Не громит, но он очень такой активный. У нас вся семья таких гипер..., хотел сказать сексуальных, нет — гиперактивных», — в шутку рассказал артист.

Пресняков уверен, что мальчикам свойственно хулиганить, но этот процесс, по его мнению, нуждается в обязательном контроле и правильном воспитании. Исполнитель также признался, что в случае необходимости может применить к сыновьям строгие меры воздействия. В шутку он упомянул о своём особом властном взгляде, которого боятся все окружающие, включая его самого, когда он видит собственное отражение в зеркале.