Психолог раскрыла, зачем Пресняков и Подольская спустили миллионы на вторую свадьбу

Певцы Владимир Пресняков и Наталья Подольская отметили двадцатилетие своих отношений грандиозным торжеством, вложив в него более семи миллионов рублей. На залитой светом террасе Новой Риги, у живописного залива, собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос считает, что таким образом парочка закрывала гештальт, сообщает «Радио 1».

По словам эксперта, за всей этой роскошью скрывается глубокий психологический смысл. Пышная церемония стала воплощением нереализованных ранее намерений, на которые прежде не хватало времени или возможностей.

«У нас в течение жизни появляются намерения, если они в чем-то прерываются, то остаются подавленными и ищут разрешения. Для чего они устроили такую свадьбу? — потому что где-то что-то было не реализовано, не переросло в действие, не было на это времени и возможности, и спустя 20 лет как будто бы появилось желание этому дать жизнь», — пояснила она.

Кардиакос подчёркивает, что свадьба – мощный ритуал, заново очерчивающий контуры семьи, утверждающий её легитимность и формирующий новые ценности. Для пары это не просто обновление клятв, а «перерождение формы партнёрства». Если поначалу Наталья видела во Владимире сильную, отцовскую фигуру, то теперь, повзрослев, они оба вступили в фазу равноправных, зрелых отношений.

Подобный шаг – важная точка отсчёта, подтверждающая ценность пройденного пути даже через сложности. Церемония стала своеобразной «реинкарнацией чувств», доказательством, что долгий и сложный союз по-прежнему полон нежности и ярких эмоций.