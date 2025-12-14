Путин в Индии
14 декабря, 05:56

Суд запретил управлять в пьяном виде мотоблоками и другой самоходной техникой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

В России официально запрещено управление в состоянии опьянения не только автомобилями, но и самоходными машинами, такими как мотоблоки. Соответствующее разъяснение дал Первый апелляционный суд общей юрисдикции, рассматривая дело водителя, которого пьяным остановили на мотоблоке с прицепом.

Суд указал, что к транспортным средствам относится любая техника с двигателем мощностью более 4 кВт, на которую оформляется паспорт самоходной машины. Поскольку мотоблок в деле имел двигатель 6,75 кВт, дело было направлено на пересмотр для привлечения мужчины к ответственности, передаёт РИА «Новости».

