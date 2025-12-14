Путин в Индии
14 декабря, 06:06

Количество погибших от шторма на Шри-Ланке увеличилось до 643 человек

Количество погибших от шторма на Шри-Ланке увеличилось до 643 человек. Обложка © Х / Pakistan Hugh Commission Sri Lanka

Число погибших в результате последствий тропического циклона «Дитва» на Шри-Ланке за несколько недель достигло 643 человек. Об этом сообщили в центре по борьбе со стихийными бедствиями.

«Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в течение последних нескольких дней, достигло 643», — говорится в сообщении.

Ещё 184 человека числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие затронуло всю территорию островного государства — пострадали все 25 округов Шри-Ланки. Мощный тропический циклон «Дитва», обрушившийся на страну в конце ноября, вызвал масштабные наводнения и серьёзные разрушения. В общей сложности последствия непогоды затронули более 1,36 миллиона человек. Информации о пострадавших российских туристах на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о значительно меньшем числе жертв тропического шторма «Дитва». Изначально речь шла о 159 погибших, позднее показатель был уточнён и увеличен до 334 человек. Отмечалось, что шторм обрушился на островное государство из-за сильных осадков и шквалистого ветра и затронул около 854 тысяч жителей.

Милена Скрипальщикова
