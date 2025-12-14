Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 06:49

Выступления певца Дмитрия Маликова подорожали в два раза

Певец Дмитрий Маликов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitriy_malikov

Певец Дмитрий Маликов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitriy_malikov

Певец Дмитрий Маликов резко увеличил стоимость своих выступлений — за год гонорар артиста вырос в два с половиной раза. Об этом сообщил SHOT.

Певец Дмитрий Маликов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitriy_malikov

Ещё в январе прошлого года Маликов соглашался выходить на сцену за 1,5 миллиона рублей. Однако за это время артист активно занялся продвижением в соцсетях и попытался встроиться в зумерскую повестку. Как утверждается, певец начал экспериментировать с нейровидео, создавать мемы и осваивать юмористический контент. Несмотря на неоднозначную реакцию, такая активность привлекла молодую аудиторию, что сказалось на его узнаваемости и спросе.

К концу года Маликов увеличил гонорар до 4 миллионов рублей. Кроме того, артист анонсировал масштабный тур по городам России, в рамках которого планирует совмещать концертную деятельность с созданием контента для соцсетей.

Раскрыт список самых дорогих звёзд на новогодние выступления
Раскрыт список самых дорогих звёзд на новогодние выступления

Ранее сообщалось, что райдер певца Лёши Свика оказался более требовательным, чем его концертная программа. За одно выступление артист запрашивает гонорар в размере 2,5 миллиона рублей, а также настаивает на расширенных VIP-условиях. Отмечалось, что для заказчиков из Екатеринбурга предусмотрена небольшая скидка.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Дмитрий Маликов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar