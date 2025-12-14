Выступления певца Дмитрия Маликова подорожали в два раза

Певец Дмитрий Маликов резко увеличил стоимость своих выступлений — за год гонорар артиста вырос в два с половиной раза. Об этом сообщил SHOT.

Певец Дмитрий Маликов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitriy_malikov

Ещё в январе прошлого года Маликов соглашался выходить на сцену за 1,5 миллиона рублей. Однако за это время артист активно занялся продвижением в соцсетях и попытался встроиться в зумерскую повестку. Как утверждается, певец начал экспериментировать с нейровидео, создавать мемы и осваивать юмористический контент. Несмотря на неоднозначную реакцию, такая активность привлекла молодую аудиторию, что сказалось на его узнаваемости и спросе.

К концу года Маликов увеличил гонорар до 4 миллионов рублей. Кроме того, артист анонсировал масштабный тур по городам России, в рамках которого планирует совмещать концертную деятельность с созданием контента для соцсетей.

Ранее сообщалось, что райдер певца Лёши Свика оказался более требовательным, чем его концертная программа. За одно выступление артист запрашивает гонорар в размере 2,5 миллиона рублей, а также настаивает на расширенных VIP-условиях. Отмечалось, что для заказчиков из Екатеринбурга предусмотрена небольшая скидка.