Раскрыт список самых дорогих звёзд на новогодние выступления

Лидером в рейтинге российских исполнителей с самыми дорогими новогодними выступлениями стала певица Надежда Кадышева. Её концерт обойдётся Вам до 50 миллионов рублей. Список артистов составил НТВ.

На втором месте в рейтинге находится Сергей Шнуров с гонораром в 27 миллионов рублей. Чуть дешевле выступают Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова — по 25 миллионов за концерт. По 15 миллионов рублей просят Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Леонид Агутин.

Даже молодые артисты существенно повышают стоимость выступлений: Ваня Дмитриенко берёт до семи миллионов рублей за корпоратив, а рэпер Макан, несмотря на службу в армии, анонсировал новогодние шоу за 15 миллионов рублей — в два раза больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что самый дорогой новогодний тур в стране стоит 2,32 миллиона рублей. Он предусматривает размещение семьи из шести человек в 10-местной вилле в посёлке Эсто-Садок, Краснодарский край, с 29 декабря по 9 января. Второе место в рейтинге самых дорогих туров занимает размещение для двух человек в отеле Красной Поляны с 30 декабря по 8 января стоимостью 2,18 миллиона рублей.